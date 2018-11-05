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«Оренбург» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Спорт

После тринадцати матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков

Оренбург, 5 ноября 2018, 20:29 — REGNUM  Футбольный клуб «Оренбург» в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл казанский «Рубин». Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершалась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Алексей Сутормин, который забил мяч на 57-й минуте.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Казанский «Рубин», набравший также 19 баллов, находится на восьмой позиции.

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