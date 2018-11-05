Неделя НХЛ: Исторический рекорд и победное шествие «Аризоны»

Монреаль, Канада, , 15:47 — REGNUM 2 ноября, пятница: «Монреаль» перевернул игру с «Кэпс» с ног на голову.

2 ноября в Монреале на самой вместительной арене лиги Белл-центр (20 279 зрителей) состоялся по-настоящему исторический матч. В ходе встречи между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» было определено новое достижение, ранее не покорявшееся никому из команд. В истории НХЛ никогда не было такого, чтобы за две секунды игрового времени было забито два гола, и, что подчёркивает грандиозность ситуации, оба гола были забиты на последней минуте и принесли победу забившей команде. До этого дня подобным успехом отметился «Нью-Йорк Айлендерс» в 2013 году, разница между голами составила лишь 3 секунды, но этого не хватило для увековечения рекорда.

«Монреаль» держал соперника будто на привязи, не давая спуску «Вашингтону» в первые минуты встречи. Столичная команда было зажата на своей половине льда и под давлением хозяев постоянно совершала ошибки, теряя шайбу. Единственным собранным и невозмутимым игроком «Кэпс» являлся Брэйден Холтби — вратарь. Его сконцентрированность в первые минуты игры — идеальный пример фразы «вратарь — пол команды», ведь только ему приходилось сдерживать натиск «Канадиенс». К сожалению, один в поле не воин, и шайба всё же прилетела в ворота «Кэпс». Йеспери Котканиеми свободно вышел на ворота с фланга и точно бросил в ближний угол, открыв счёт голам в матче и для себя в карьере НХЛ — 1:0. Напомним, что Йеспери был выбран «Канадиенс» на последнем драфте новичков НХЛ под общим 3-м номером. После пропущенного гола «Кэпиталз» стали играть куда легче и свободнее. «Монреаль» дал больше пространства сопернику и сам сбросил свой натиск, что вскоре привело к голу в ворота Прайса («Канадиенс»). Ларс Эллер на «пятаке» принял шайбу коньком и вторым касанием отправил её в пустой угол — 1:1. С таким счётом закончился первый период встречи.

В первые секунды второй 20-минутки «Монреаль» опять же проявил инициативу в атаке. Филипп Дано с героизмом прорвался через защитников и перевёл шайбу на близстоящего Томаша Татара. У Томаша не было свободы выбора, и он просто выкатил шайбу на ход Галлахеру, едущему к воротам соперника — 2:1, Брэндон Галлахер смог замкнуть передачу Татара. Вскоре Брэндон Галлахер помог «Хабс» — старое прозвище «Монреаля», увеличить разрыв в счёте. Гол получился неожиданным, но очень зрелищным. Дано вводил шайбу в зону, Татар её подхватил и выполнил неточный бросок — шайба идеально отскочила от бортов, и как будто передача прилетела к Галлахеру, добившему каучуковый блин в ворота соперника — 3:1. После этого момента «Хабс» почувствовали себя королями льда и совершили главную ошибку — расслабились во время игры. «Вашингтон» таких возможностей не упускает, и уже по окончанию периода счёт был в пользу «Кэпс». Первый гол в ворота Кэри Прайса прилетел на седьмой минуте периода. «Кэпс» разыгрывали шайбу в нейтральной зоне, освободив пространство в чужой зоне. Быстрые две передачи и Кузнецов уже вышел два в ноль к воротам «Монреаля». Подойдя вплотную к воротам, «Кузя» отдал пас Овечкину, и шайба моментально оказалась прыгающей в воротах «Хабс» — 3:2, снова сыграла связка Кузнецов-Овечкин. Через минуту, неотразимым щелчком отличился Ларс Эллер — 3:3, шайба прошла между ног вратарю. Несколькими минутами спустя Александр Овечкин уже выводил свою команду вперёд, мастерски подставив клюшку под траекторию летящей шайбы — 3:4. Команды ушли на перерыв при перевесе «Вашингтона».

Не имеем понятия, что мог сказать главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен своим подопечным, но в третьем периоде его команда выглядела совсем иначе. В начале периода «Вашингтон» смог создать опасный момент на половине соперника, но на этот раз защита была внимательнее и серьёзнее, при броске они становились плотнее, дабы не дать шайбе достигнуть ворот. С каждой минутой «Монреаль» всё больше напрягал вратаря «Кэпс» Брейдена Холтби. Ближе к середине периода «Монреаль» создали стопроцентный момент, но не реализовали его. Шарль Юдон взял на себя роль отвлекающего и собрал на себе несколько защитников противника, освободив пространство на «пятаке». Вскоре туда последовала шайба, где её поджидал Макс Доми. Доми принял шайбу и тут же бросил. Казалось бы, шайба уже в воротах, но нет — Брейден Холтби героически спас свои ворота, выставив клюшку в нужный момент. Страсти накалились. За четыре минуты до конца основного времени «Монреаль» усилил своё влияние в зоне противника, шайба угодила в самую крестовину, пролетев в считанных сантиметрах от створа ворот. Через минуту в неразберихе около ворот «Кэпиталз» Йеспери Котканиеми кое-как нашёл шайбу и пихнул её в сторону сопернических ворот — 4:4, Холтби не смог уследить за целью. 22 секунды до сирены, Доми на реактивной скорости влетел в зону «Кэпс» и бросил в сторону ворот, шайба задела ловушку, но всё же пересекла линию ворот — 5:4, «Монреаль» впереди. Холтби этот гол сильно ударил по нервам, ведь в каждой игре такие моменты всегда подвластны ему, но именно в этом матче шайба прошла сквозь ловушку. «Вашингтон» сняли вратаря в надежде исправить ситуацию. «Кэпс» проиграли вбрасывание в самый отчаянный момент, и Йоэль Армиа с середины площадки забросил шайбу в ворота — 6:4, две секунды отделили два гола в самой драматичной концовке текущего сезона.

3 ноября, суббота: «Аризона» продолжила своё победное шествие, выиграв пятый раз подряд.

3 ноября на своём домашнем стадионе Хила Ривер-Арена в Глендейле «Аризона Койотис» вырвала победу из-под носа «Каролины». Таким образом, «Аризона» продолжила свой поход по командам лиги, выиграв пятый матч «регулярки» к ряду. А дебютант лиги Илья Любушкин, выступающий в рядах «Койотис», отметился героическим спасением ворот.

В начале первого периода большей инициативой владели «Харрикейнз». Команда регулярно бросала по воротам, а отыгрывая в большинстве, не позволяла завладеть шайбой сопернику, контролируя её короткими передачами между игроками. Подопечные Рода Бренд’Амура дважды обладали преимуществом численного большинства, но ни разу не воспользовались им, напротив, «Кейнз» даже умудрились пропустить. Защитник «Аризоны» Алекс Голигоски отобрал шайбу в зоне соперника и отдал пас на Брэда Ричардсона, который остался почти наедине с вратарём и обыграл его, бросив с неудобного хвата клюшки — 1:0. Уже в своём большинстве, за четыре минуты до перерыва, «Аризона» удвоила преимущество в счёте, благодаря голу Брендана Перлини. Перлини, получив шайбу от Голигоски, сольно прошёл через всю защиту соперника и «бэкхэндом» бросил шайбу мимо вратаря прямиком в сетку — 2:0. Менее чем через минуту Ник Казинс забросил третий гол «Аризоны». 25-й номер «Койотис» заполучил шайбу около правого круга вбрасывания и бросил в свободный угол — 3:0. В середине второго периода «Каролина» мастерки разыграла шайбу в чужой зоне. ДагиХэмилтону оставалось лишь забить в пустые ворота, но защитник слишком долго думал, в это время Илья Любушкин успел подлететь к воротам и в стиле футбольного защитника, в подкате отбить шайбу голкипера. Чуть позднее «Харрикейнз» всё же добились своего, Джастин Фолк замкнул комбинацию точным броском по воротам — 3:1, «Кейнз» возвратились в игру.

В третьей 20-минутке «Каролине» удалось завладеть преимуществом и перевести игру в овертайм. Два гола позволили команде из Роли сравнять счёт — Андрей Свечников подставил клюшку под бросок Слэвина, и тем же самым отметился Джордан Стаал, 3:3. Игра перешла в дополнительное время. «Каролина» первыми создали опасный момент у ворот соперника. БреттПеше оказался вплотную к воротам, бросил шайбу, но, увы, она сотрясла перекладину. Как говорится в командном спорте: «не забиваешь ты — забивают тебе». Таким образом, уже на контратаке «Аризона» праздновала свой успех. Клейтон Келлер ворвался в чужую зону и перевёл шайбу на «пятак» ворот «Кейнз», где передачу замкнул австриец Михаэль Грабнер, который записал на свой счёт победную шайбу встречи — 4:3. «Аризона Койотис» впервые с 2013 года добились результата в пять побед подряд и ворвались в двадцатку таблицы чемпионата. Вспоминаются обещания ассоциации игроков лиги, согласно которым «Аризоне» и «Баффало» пророчили успешный по сравнению с предыдущими сезон и, как мы видим сейчас, «Баффало» на старте сезона находятся в зоне плей-офф с 16 очками в 14 играх (7−5-2), а «Аризона» с 14 очками в 12 играх (7−5-0) располагаются на 18-й строчке. Обе команды опережают действующего чемпиона «Вашингтон» и прошлогоднего финалиста «Вегас».