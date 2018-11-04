«Спартак» уступил «Уралу» в матче РПЛ

Москва, , 21:29 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил екатеринбургскому «Уралу». Встреча, прошедшая 4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершалась со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Луис Адриано. У гостей мячи забили полузащитник Николай Димитров и форвард Андрей Панюков.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Урал», набравший 16 баллов, находится на восьмой позиции.

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