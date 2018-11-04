Екатеринбург принял фестиваль спортивных и боевых искусств народов России

Екатеринбург, , 19:49 — REGNUM Во Дворце игровых видов спорта города Екатеринбурга прошёл заключительный день Фестиваля спортивных и боевых искусств народов России, приуроченный ко Дню народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.

На финальных мероприятиях присутствовали заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и Герой России Сергей Евланов.

В рамках фестиваля прошли спортивные мероприятия по таким видам спорта, как мас-рестлинг, армрестлинг, перетягивание каната, гиревой спорт, каратэ, самбо и силовой экстрим. Всего было представлено 17 видов, финалы по 11 из них прошли 4 ноября. Также желающие смогли сдать нормы ГТО, сделать памятные фотографии, а также посетить выставку спортивной экипировки.

В пресс-службе министерства спорта свердловской области уточнили, что фестиваль проходил с начала ноября и собрал свыше полутора тысяч спортсменов и более пяти тысяч гостей из 18 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в День народного единства в Екатеринбурге прошёл фестиваль национальных культур и митинг на Площади труда. Также студенты города и области приняли участие во всероссийском интернет-флешмобе, приуроченному ко Дню народного единства.

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