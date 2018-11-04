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«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Спорт

После тринадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стадион «Зенит»

Санкт-Петербург, 4 ноября 2018, 17:28 — REGNUM  Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли грозненский «Ахмат» в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 4 ноября на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который забил единственный гол на 31-й минуте.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Грозненский «Ахмат», набравший 16 баллов, находится на девятой позиции.

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