На этапе Гран-при в Хельсинки победила фигуристка из РФ Алина Загитова

Хельсинки, , 11:24 — REGNUM Первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки заняла российская спортсменка Алина Загитова, передает телеканал «Матч-ТВ».

По сообщению телеканала, фигуристка по итогам произвольной программы набрала 146,39 балла, а по сумме двух выступлений в ее копилке 215,29 балла. Второе место на соревнованиях заняла еще одна российская спортсменка — Станислава Константинова. По итоговому результату она уступила Загитовой около 18 баллов. Менее 1 балла проиграла Константиновой японка Каори Сакамото.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обновила свой мировой рекорд в индивидуальной произвольной программе на международном турнире по фигурному катанию, проходившему Японии.

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