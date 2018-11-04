Россию не стали лишать членства в World Sailing

Сарасота, США, , 09:23 — REGNUM В ходе заседания в Сарасоте (штат Флорида, США) совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не стал рассматривать предложение Федерации парусного спорта Украины (ФПСУ) об исключении России из членов World Sailing. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Отмечается, что свое предложение украинская спортивная организация аргументировала тем, что ВФПС проводила без согласования с Украиной парусные регаты в Крыму.

«Президент World Sailing Ким Андерсон … вышел с предложением — ВФПС и ФПСУ договориться в ближайшие 12 месяцев. За это проголосовали 35 членов Совета WS из 41», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что совет WS «четко дал понять», что организация не желает быть «политическим инструментом в руках украинской федерации».

Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по результатам проведённого в марте того же года референдума. Более 96% участников голосования поддержали инициативу о выходе из состава Украины.