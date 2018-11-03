«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Москва, , 21:57 — REGNUM Московский «Локомотив» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 3 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Бенедикт Хеведес и Антон Миранчук (дубль). У гостей мяч забил Максим Беляев.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «Арсенал», набравший 14 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

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