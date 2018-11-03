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«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Спорт

После тринадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Иллюстрация: Arena-khimki.ru
Стадион «Арена-Химки»

Химки, Московская область, 3 ноября 2018, 21:25 — REGNUM  Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 3 ноября на стадионе «Арена Химки» в Химках, завершилась со счетом 0:0.

По ходу матча футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После тринадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Динамо», набравший 15 баллов, находится на десятой позиции.

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