Фигурист Ханю выиграл короткую программу Гран-при Финляндии

Хельсинки, , 16:24 — REGNUM Японский фигурист Юдзуру Ханю занимает первое место в общем зачете после исполнения короткой программы на на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Хельсинки, сообщает 3 ноября Матч ТВ,

23-летний спортсмен из Японии набрал 10,69 баллов, что является новым мировым рекордом, предыдущий принадлежал другому японцу Сёме Уно (104,14) и был установлен на сентябрьском турнире в Италии. Второе место занимает чешский спортсмен Михал Бржезина (93,31), на третьем китаец Боян Цзинь (85,97).

Лучший из российских фигуристов Андрей Лазукин, занимающий пятое место (82,54). Михаил Коляда — на шестом (81,76).

Напомним, Международный союз конькобежцев перед началом нового сезона утвердил большие изменения в судейской системе фигурного катания и обнулил все ранее установленные мировые рекорды, признав их историческими. Однако исторический рекорд в короткой программе также принадлежит Ханю (112,72) и был установлен в сентябре прошлого года на этапе Гран-При в Канаде.