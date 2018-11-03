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«Тампа-Бэй» подписала 6-летний контракт с Янни Гурдом

Спорт

Контракт рассчитан на 6 лет с годовой зарплатой Гурда около 5,1 млн долларов

Тампа, США, 3 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Тампа-Бэй» объявил о подписании контракта с нападающим Янни Гурдом, сообщение об этом 3 ноября распространила пресс-служба клуба.

Согласно сообщению, контракт рассчитан на 6 лет с годовой зарплатой Гурда около 5,1 млн долларов, то есть полная сумма соглашения хоккеиста с «Тампой» за весь срок действия составит 31 млн долларов.

Отметим, Гурд пришел в «Тампу» в 2014 году на условиях свободного агента. В прошлом сезоне он провел 82 матча за клуб, в которых набрал 64 (25 шайб + 39 результативных передач) очков. По итогам прошлого сезона Гурд был на третьем месте в НХЛ по результативности.

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