«Тампа-Бэй» подписала 6-летний контракт с Янни Гурдом

Тампа, США, , 15:57 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Тампа-Бэй» объявил о подписании контракта с нападающим Янни Гурдом, сообщение об этом 3 ноября распространила пресс-служба клуба.

Согласно сообщению, контракт рассчитан на 6 лет с годовой зарплатой Гурда около 5,1 млн долларов, то есть полная сумма соглашения хоккеиста с «Тампой» за весь срок действия составит 31 млн долларов.

Отметим, Гурд пришел в «Тампу» в 2014 году на условиях свободного агента. В прошлом сезоне он провел 82 матча за клуб, в которых набрал 64 (25 шайб + 39 результативных передач) очков. По итогам прошлого сезона Гурд был на третьем месте в НХЛ по результативности.