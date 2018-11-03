Дарья Касаткина в первый раз завершит сезон 10 ракеткой мира

Москва, , 16:01 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина завершит текущий сезон на позиции 10-й ракетки мира, сообщает 3 ноября WTA Insider.

Спортсменка из России начала сезон на 24-й строчке рейтинга WTA и за год, таким образом, выросла на 14 позиций, а также сохранит этот свой титул как минимум до марта следующего года. Для Касаткиной, а также для голландки Кики Бертенс (9-я позиция) и американки Слоан Стивенс (6-я) это первое в карьере окончание года в топ-10 рейтинга WTA.

Отметим, в нынешнем сезоне Дарья Касаткина выиграла в 42 из 66 матчей и стала победительницей турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Топ-10 рейтинга WTA по итогам года выглядит следующим образом:

1. Симона Халеп (Румыния),

2. Ангелика Кербер (Германия),

3. Каролина Возняцки (Дания),

4. Элина Свитолина (Украина),

5. Наоми Осака (Япония),

6. Слоан Стивенс (США),

7. Петра Квитова (Чехия),

8. Каролина Плишкова (Чехия),

9. Кики Бертенс (Нидерланды),

10. Дарья Касаткина (Россия).