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Леонарду Жардим может стать главным тренером «Реала»

Спорт

Португалец появился в списке претендентов на пост наставника «Реала» последним

Мадрид, 3 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Бывший главный наставник футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оказался в списке претендентов на пост главного тренера мадридской команды «Реал», сообщает 3 ноября Marca.

Как следует из информации издания, португалец появился в списке претендентов на пост наставника «Реала» последним и в команде, как пишет Marca, по слухам очень ценят работу, проделанную Жардимом в «Монако», когда он довел клуб в сезоне 2016/17 до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим. ранее «Реал» уволил с поста главного тренера Хулена Лопетеги за неудовлетворительные результаты игры. Исполняющим обязанности главного наставника мадридской команды назначен Сантьяго Солари, который ранее возглавлял молодёжную команду «королевского клуба».

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Футбол
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