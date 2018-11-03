Леонарду Жардим может стать главным тренером «Реала»

Мадрид, , 15:37 — REGNUM Бывший главный наставник футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оказался в списке претендентов на пост главного тренера мадридской команды «Реал», сообщает 3 ноября Marca.

Как следует из информации издания, португалец появился в списке претендентов на пост наставника «Реала» последним и в команде, как пишет Marca, по слухам очень ценят работу, проделанную Жардимом в «Монако», когда он довел клуб в сезоне 2016/17 до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим. ранее «Реал» уволил с поста главного тренера Хулена Лопетеги за неудовлетворительные результаты игры. Исполняющим обязанности главного наставника мадридской команды назначен Сантьяго Солари, который ранее возглавлял молодёжную команду «королевского клуба».