Бывший главный наставник ФК «Зенит» заподозрен в финансовых махинациях

Лондон, , 15:33 — REGNUM Тренер Роберто Манчини, являвшийся главным наставником санкт-петербургского «Зенита» в прошлом сезоне, может быть замешан в финансовых махинациях клуба «Манчестер Сити», сообщает 3 ноября Football Leaks.

По информации издания, Манчини во время нахождения на посту главного тренера команды «МС» с 2009 по 2013 год получал свою зарплату от третьей стороны — саудовского футбольного клуба «Аль-Джазира».

Последний также как и «МС» принадлежит Мансуру ибн Зайду аль-Нахайяну, который является членом правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. Деньги в саудовский клуб для выплаты зарплаты тогдашнему главному наставнику «МС» переводились через мавританский офшор.

Отметим, клуб «Манчестер Сити» в 2009—2013 годах под руководством Роберто Манчини победил в Английской премьер-лиге и выиграл Кубок Англии.