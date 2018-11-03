Суббота, 3 Ноября 2018 года
16:22:43 МСК

Бывший главный наставник ФК «Зенит» заподозрен в финансовых махинациях

Спорт

Манчини во время нахождения на посту главного тренера команды «МС» получал свою зарплату от третьей стороны – саудовского футбольного клуба «Аль-Джазира»

Лондон, 3 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  Тренер Роберто Манчини, являвшийся главным наставником санкт-петербургского «Зенита» в прошлом сезоне, может быть замешан в финансовых махинациях клуба «Манчестер Сити», сообщает 3 ноября Football Leaks.

По информации издания, Манчини во время нахождения на посту главного тренера команды «МС» с 2009 по 2013 год получал свою зарплату от третьей стороны — саудовского футбольного клуба «Аль-Джазира».

Последний также как и «МС» принадлежит Мансуру ибн Зайду аль-Нахайяну, который является членом правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. Деньги в саудовский клуб для выплаты зарплаты тогдашнему главному наставнику «МС» переводились через мавританский офшор.

Отметим, клуб «Манчестер Сити» в 2009—2013 годах под руководством Роберто Манчини победил в Английской премьер-лиге и выиграл Кубок Англии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить