Суббота, 3 Ноября 2018 года
14:39:05 МСК

Капитан ХК «Питтсбург» Сидни Кросби надеется сыграть на ОИ-2022

Спорт

Сидни Кросби является обладателем золотых наград ОИ по хоккею 2010 и 2014 года

Капитан ХК «Питтсбург» Сидни Кросби надеется сыграть на ОИ-2022
Michael Miller
Сидни Кросби

Питтсбург, США, 3 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Капитан хоккейной команды клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что он надеется сыграть на хоккейном турнире Зимних Олимпийских игр 2022 года. Его слова приводит 3 ноября TSN.

«Надеюсь, лига найдет способ отпустить игроков на Игры», — заявил 31-летний нападающий питтсбургского клуба.

Отметим, игроки НХЛ не принимали участия в зимних ОИ 2018 года в Пхенчане из-за того, что руководство НХЛ посчитало олимпийский турнир помехой розыгрышу кубка Стенли (главный трофей НХЛ — прим. ред.). Сидни Кросби является обладателем золотых наград ОИ по хоккею 2010 и 2014 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить