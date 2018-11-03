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Мэдисон Кис снялась с полуфинала турнира «Элит Трофи» из-за травмы

Спорт

Место Кис на турнире займет теннисистка из Китая Ван Цян

Мэдисон Кис снялась с полуфинала турнира «Элит Трофи» из-за травмы
Cynthiamcastro
Теннис

Чжухай, Китай, 3 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Американская теннисистка Мэдисон Кис вынуждена была снятся из-за травмы, отказавшись от дальнейшей борьбы, с полуфинального матча турнира «Элит Трофи», который проходит в китайском Чжухае, сообщает 3 октября официальный сайт Всемирной ассоциации теннисисток (WTA).

Мэдисон Кис травмировала колено и потому не сможет принять участие в полуфинальном матче с испанской спортсменкой Гарбинье Мугуруса. Место Кис на турнире займет теннисистка из Китая Ван Цян, которая в групповом этапе заняла второе место.

Вторым участником полуфинала стане победительница встречи между представительницей Австралии Эшли Барти и немкой Юлией Гергес.

Отметим, турнир «Элит Трофи» с призовым фондом около 2,45 млн долларов, проходящий в Чжухае, закончится 4 ноября.

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Теннис
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