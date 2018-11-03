«Уральский трубник» обыграл «Кузбасс» на старте ЧР по хоккею с мячом

Кемерово, , 13:55 — REGNUM Команда «Уральский трубник» из Первоуральска выиграла в гостевом матче у клуба «Кузбасс» в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом, сообщает 3 ноября «Байкал 24».

Матч проходил в ледовом дворце «Химик» в Кемерово и закончился со счетом 5:4 в пользу «Уральского трубника». Хозяева открыли счет на 26-й минуте, а затем на 32-й его удвоили. Гости не остались в долгу и сравняли счет, однако до перерыва «Кузбасс» снова вышел впереди первый тайм закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Во второй половине хозяева сначала увеличили свое преимущество до двух мячей, однако за 15 минут гости сравняли счет и на 74-й минуте в матче установился ничейный счет 4:4. Однако на 90-й минуте представитель Первоуральска Максим Ширяев с углового забил мяч, ставший для его команды победным.

Также в составе победителей отметились мячами ещё раз Максим Ширяева дубль также записал себе в актив Дмитрий Черных, а первый мяч с углового у «Уральского трубника» Петр Цыганенко. Стоит отметить, что с углового были забиты 4 из 5 голов первоуральцев.

У хозяев оформил дубль Вадим Стасенко, и по одному разу отметились мячами Вячеслав Швецов и Богдан Павенский.