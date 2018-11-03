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Петтерссон, Луонго и Грабнер признаны звездами дня в НХЛ

Спорт

Соответствующее сообщение опубликовано 3 ноября на сайте НХЛ

Торонто, Канада, 3 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Названы три лучшие звезды дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), ими стали Элиас Петтерссон, Роберто Луонго и Михаэль Грабнер. Соответствующее сообщение опубликовано 3 ноября на сайте НХЛ.

Шведский нападающий хоккейного клуба «Ванкувер» Элиас Петтерссон дважды поразил ворота соперника и сделал три результативные передачи в победном для его клуба матче с «Колорадо» (7:6 в овертайме) и стал самым молодым (19 лет — прим ред.) нападающим в истории клуба, набравшим пять очков за матч.

Второй звездой дня признан канадский вратарь хоккейного клуба «Флорида» Роберто Луонго, который отразил 32 из 34 бросков в матче «Флориды» против «Виннипега», в котором «Виннипег» уступил со счетом 4:2.

Третьей звездой дня НХЛ признан канадский форвард «Аризоны» Михаэль Грабнер, который забросил в овертайме победную для его команды шайбу во встрече с клубом «Каролина».

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