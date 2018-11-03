Российский хавбек клуба «Бенфика» Лысцов перенес операцию на колене

Рим, , 12:59 — REGNUM Российский полузащитник Виталий Лысцов, выступающий за итальянский футбольный клуб «Бенфика», прооперирован в Риме в клинике Villa stuart, после разрыва крестообразной связки колена, сообщает 3 ноября официальный Instagarm клиники.

Примерный срок восстановления после такого рода травмы составляет не менее шести месяцев. 23-летний российский полузащитник не участвовал в играх клуба с весны, когда он получил травму.

Текущий контракт Лысцова рассчитан до 2020 года и в прошлом году к нему проявлял интерес санкт-петербургский клуб «Зенит».

Отметим, Лысцов играл за такие команды, как московский «Локомотив», «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Тондела». Кроме этого российский полузащитник привлекался для игры в юношескую и молодёжную сборные России.