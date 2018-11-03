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«Реал» и «Боруссия» из Дортмунда намерены побороться за Диаса из «МС»

Спорт

Переговоры с 19-летним хавбеком ведет также и его нынешний клуб

«Реал» и «Боруссия» из Дортмунда намерены побороться за Диаса из «МС»
Werner100359
Брахим Диас

Лондон, 3 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Реал» из Мадрида и дортмундская «Боруссия» намерены побороться за приобретение полузащитника Бриама Диаса из «Манетер Сити», сообщает 3 ноября The Guardian.

Как сообщает издание, оба клуба рассчитывают на то, что по истечение контракта с «МС» Диас прейдет к ним, при этом мадридский клуб намерен сделать свое предложение Диасу в ближайшее трансферное окно.

Также подчёркивается, что переговоры с 19-летним хавбеком ведет также и его нынешний клуб, однако пока соглашение о продлении контракта Диаса с «МС» не достигнуто.

Отметим, в текущем сезоне Бриам Диас провел 3 матча за «Манчестер Сити», в которых забил два мяча.

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Футбол
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