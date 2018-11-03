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«Наполи» разгромил «Эмполи» в матче итальянского футбольного чемпионата

Спорт

Матч проходил в Неаполе и закончился со счетом 5:1 в пользу хозяев

«Наполи» разгромил «Эмполи» в матче итальянского футбольного чемпионата
RonnyK
Эмблема футбольного клуба «Наполи»

Неаполь, Италия, 3 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  Футбольный клуб «Наполи» нанес сокрушительное поражение футболистам команды «Эмполи» в матче 11 тура чемпионата Италии по футболу, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

Матч проходил в Неаполе и закончился со счетом 5:1 в пользу хозяев. Звездой матча стал Дрис Меретенс, который трижды забил мяч в ворота соперника, на 38-й, 64 и 90-й минутах. Также у «Наполи» голы забили Лоренцо Инсинье и Аркадиуш Милик на 9-й и 90-й минутах соответственно.

На все это «Эмполи» ответил единственным «голом престижа» Франческо Капуто на 58-й минуте матча.

По итогам игры «Наполи» вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав миланский «Интер». При этом у неаполитанского клуба есть в запасе ещё одна игра.

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