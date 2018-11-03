Роджер Федерер вышел в полуфинал парижского турнира серии «Мастерс»

Париж, , 11:19 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже, японца Кие Нисикори и вышел таким образом в полуфинал соревнований, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

Для уверенной победы швейцарцу потребовался 1 час 20 минут, счет по итогам встречи 6:4, 6:4 в пользу Федерера.

Соперником Федерера по полуфиналу стане сербский теннисист Новак Джокович и это будет 47-й матч между двумя спортсменами.

Отметим, в другом матче полуфинала турнира «Мастерс» в Париже встретятся представитель Австрии Доминик Тим и российский теннисист Карен Хачанов.