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Роджер Федерер вышел в полуфинал парижского турнира серии «Мастерс»

Спорт

Счет по итогам встречи 6:4, 6:4 в пользу Федерера

Роджер Федерер вышел в полуфинал парижского турнира серии «Мастерс»
Yann Caradec
Роджер Федерер

Париж, 3 ноября 2018, 11:19 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже, японца Кие Нисикори и вышел таким образом в полуфинал соревнований, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

Для уверенной победы швейцарцу потребовался 1 час 20 минут, счет по итогам встречи 6:4, 6:4 в пользу Федерера.

Соперником Федерера по полуфиналу стане сербский теннисист Новак Джокович и это будет 47-й матч между двумя спортсменами.

Отметим, в другом матче полуфинала турнира «Мастерс» в Париже встретятся представитель Австрии Доминик Тим и российский теннисист Карен Хачанов.

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