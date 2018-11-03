СКА вырвал победу у «Амура» в матче КХЛ

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА буквально вырвал победу у команды «Амур» из Хабаровска в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашнем льду СКА. «Амур» к третьему периоду матча уверенно лидировал со счетом 0:2 после шайб Томаша Зогарна и Михала Йордана на 26-й и 30-й минутах соответственно.

Ситуация изменилась только на 45-й минуте встречи, когда представитель хозяев Александр Барабанов забил в ворота гостей свою первую шайбу. Затем на 51-й минуте Артем Зуб сравнял счет во встрече, а на 56-й, после удачной реализации большинства и снова Барабановым, хозяева вышли вперед. Этот счет и стал итоговым: 3:2 в пользу СКА.

СКА, по итогам игры, находится на первой строчке западной конференции с 39 очками, «Амур» же находится на 11 строчке в восточной конференции с 16 очками.

В следующем туре СКА проведет матч в гостях с ЦСКА, а «Амур» также на выезде встретится с «Металлургом» из Магнитогорска.