ФИФА обвинила ряд СМИ в попытке дискредитировать организацию

Цюрих, Швейцария, , 09:28 — REGNUM Заявление, в котором ряд СМИ обвиняется в попытке дискредитации организации, опубликовала 3 ноября на своем сайте Международная федерация футбола (ФИФА).

В заявлении ФИФА говорится, что организации стало известно о четырех статьях о ФИФА, опубликованных 2 ноября и отмечается, что 4 недели назад группой журналистов в ФИФА было направлено несколько сотен вопросов, которые были основаны на внутренних и личных сообщениях и другой информации, незаконно полученной третьими лицами.

«Несмотря на то, что мы ответили на вопросы, заданные нам прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей», — говорится в заявлении ФИФА.

По мнению организации, у опубликованных «некоторыми СМИ» отчетов есть единственная цель — подорвать доверие к новому руководству ФИФА, и «в частности, Инфантино и генерального секретаря организации Фатмы Самуры».

Также ФИФА отмечает, что организации известно о людях, которые хотели бы подорвать доверие к ФИФА по собственным корыстным причинам.

«Вызывает сожаление, что некоторые СМИ порой оказывают поддержку таким ложным утверждениям, по-видимому, без каких-либо мыслей или соображений относительно реальных и существенных изменений, которые были проделаны в ФИФА. Также заслуживает внимания то, что ни один из «отчетов» не содержит ничего, что даже отдаленно говорило бы о нарушении любого закона, устава или постановления», — говорится в заключение заявления ФИФА и отмечается, что в деятельности организации есть существенные изменения к лучшему и ФИФА привержена идее развития.

Отметим, 31 октября стало известно, что компьютеры ФИФА подверглись кибератаке, результатом которой стало незаконное получение хакерами доступа к данным футбольной федерации. Позже некоторые СМИ опубликовали данную информацию, полученную ими от ресурса Football Leaks. Так немецкое издание Spiegel рассказало, что президент ФИФА Джанни Инфантино, до этого бывший генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями клубов «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» с целью помощи этим клубам во избежание отстранения их от участия в Лиге чемпионов, которое грозило командам из-за нарушения ими правил финансовой «честной игры».