Хендерсон и Кейта пропустят матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»

Ливерпуль, Великобритания, , 14:58 — REGNUM Полузащитники «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Наби Кейта пропустят матч с лондонским «Арсеналом» из-за травм. Об этом 2 ноября сообщается на сайте клуба.

Оба футболиста получили повреждения задней поверхности бедра. Сейчас они уже близки к возвращению к полноценным тренировкам. Однако в матче с «Арсеналом» они не примут участия.

Отметим, что матч 11-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится в Лондоне 3 ноября.

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