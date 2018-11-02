В Италии доход от трансляций направят футбольным клубам с местными игроками

Рим, , 14:40 — REGNUM Правительство Италии намерено оказать материальную поддержку тем футбольным клубам высшего дивизиона (серии А), в которых играет наибольшее число собственных молодых воспитанников, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 2 ноября.

Проект бюджета страны на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает перечисление таким клубам 10% доходов от телетрансляций, то есть около 350 млн евро за три года.

Речь идет об игроках в возрасте от 15 до 21 года, которые находились в составе футбольных клубов на протяжении не менее чем 3 лет. Предполагается поминутно рассчитывать, сколько времени все эти игроки вместе взятые проведут на поле, после чего распределять средства между их клубами.

Ранее главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявлял, что в итальянских клубах слишком мало местных игроков.

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