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Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Варданян

Спорт

Варданян скончался на 63-м году жизни

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Варданян
Юрий Варданян на марке Армении 2010 г

Вашингтон, 2 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Варданян скончался на 63-м году жизни. Об этом 2 ноября сообщает «Sputnik Армения».

Варданян скончался в США, на данный момент решается вопрос транспортировки тела в Армению. О причинах смерти не сообщается.

Варданян стал олимпийским чемпионом в 1980 году на Играх в Москве. Он был четырёхкратным чемпионом СССР, семикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы. Всего за карьеру он побил 43 мировых рекорда.

В 1977 году Варданян получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В 1994 году его включили в Зал славы тяжёлой атлетики.

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