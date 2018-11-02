Гафур Рахимов сложил с себя полномочия и.о. главы AIBA

Москва, , 14:35 — REGNUM И.о. президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов передал полномочия вице-президенту организации Теду Таннеру в связи с намерением принять участие в выборах главы AIBA. Об этом было сообщено на конгрессе боксерской организации в Москве.

Отмечается, что выборы главы AIBA пройдут 3 ноября — в последний день конгресса в Москве. На пост руководителя спортивной организации также претендует двукратный чемпион Европы по боксу, политический деятель Казахстана Серик Конакбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям конгресса AIBA, организации, которая насчитывает более 200 национальных боксёрских федераций.

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