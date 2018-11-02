Глава UFC: боя между Нурмагомедовым и Мейвезером по правилам бокса не будет

Лос-Анджелес, США, , 14:18 — REGNUM Глава UFC Дэна Уайт заявил, что боя между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером по правилам бокса не будет. Об этом сообщает MMAWeekly.

Отмечается, что Уайт провёл переговоры с представителями Мейвезера. По его словам, Мейвезер должен прийти в UFC, если хочет проводить поединок с бойцом из этой организации.

Он также отметил, что после боя Мейвезера с Конором Макгрегором UFC больше не будет проводить таких матчей.

«Мы пришли в бокс и позволили Флойду провести матч с нашим бойцом, так что если он хочет снова это сделать, то должен прийти к нам и подраться в UFC», — заявил Уайт.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер провёл бой по правилам бокса с Макгрегором. Победу одержал Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде.

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