В Китае футболист чесался во время гимна и был дисквалифицирован

Пекин, , 13:04 — REGNUM Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Диего Тарделли, выступающий за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», получил дисквалификацию от Федерации футбола Китая. Об этом сообщает Calciomercato.

Тарделли был наказан за то, что перед началом матча во время исполнения гимна Китая он чесал голову. Этот эпизод расценили как неподобающее поведение. В результате Тарделли получил дисквалификацию на один матч.

Отметим, что инцидент произошёл перед матчем 27-го тура чемпионата Китая между «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай СИПГ» (2:4).

В текущем сезоне китайской Суперлиги Тарделли сыграл 24 матчах, в которых забил 17 забитыми голов и отдал семь результативных передач. «Шаньдун Лунэн» занимает третье место в турнирной таблице.