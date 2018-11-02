Госфорд, Австралия, , 10:57 — REGNUM Знаменитый ямайский легкоатлет, начавший футбольную карьеру, Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс». Об этом 2 ноября сообщается на странице клуба в Twitter.

Причиной ухода спортсмена из клуба стало то, что стороны не смогли прийти к соглашению относительно его контракта.

В октябре клуб предложил Болту заключить контракт. Но при этом условия сделки предусматривали финансовое участие третьей стороны.

Отмечается, что стороны вели переговоры со спонсорами. Однако, несмотря на то, что были «многообещающие потенциальные партнеры», было решено, что вовремя заключить устраивающую всех сделку не получится.

Напомним, Усэйн Болт тренировался с «Сентрал Кост Маринерс» с августа 2018 года. В октябре он отметился дублем в товарищеском матче с «Макартур Саут Вест Юнайтед».

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