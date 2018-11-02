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«Ди-Си Юнайтед» выбыл из плей-офф MLS после незабитого Руни пенальти

Спорт

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Коламбуса», победившие со счётом 3:2

Вашингтон, 2 ноября 2018, 10:44 — REGNUM  Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни не смог реализовать 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти, после чего его команда выбыла из плей-офф MLS.

«Ди-Си Юнайтед» встречался с клубом «Коламбус Крю». Основное и дополнительное время матча завершились вничью 2:2.

Голами отметились игроки «Юнайтед» Фредерик Брийян и Ник Дэлеон, в составе «Коламбуса» дубль оформил Федерико Игуаин.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Коламбуса», победившие со счётом 3:2.

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