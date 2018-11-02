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Трипл-дабл Фокса принёс «Сакраменто» победу над «Атлантой»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 146:115

Атланта, США, 2 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 146:115.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал защитник Джереми Лин, который набрал 23 очка.

«Атланта Хоукс» (Атланта) — «Сакраменто Кингз» (Сакраменто) — 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31).

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