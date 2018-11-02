«Одного убитого зайца достаточно» — Карпин о победе «Ростова» над «Зенитом»

Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Подводя итоги победного матча против «Зенита» в рамках 1/8 Кубка России, наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отметил, что у игроков эйфории не наблюдается.

«Одного убитого зайца достаточно. Я про выход в четвертьфинал. Хорошо сыграли, ребята молодцы, но эйфории нет, так как у «Зенита» была не совсем «основа». Мы не шли на огромный риск. У нас 20 игроков в команде, и все хорошо работают на тренировках. Надо еще посмотреть, кто основа, а кто нет, проверить всех в боевых условиях. Сегодня те, кто получил шанс, хорошо им воспользовались», — сказал главный тренер желто-синих.

По его словам, донской клуб собирается и хочет выйти в еврокубки, несмотря на то, что график в связи с этим будет тяжелым.

«Но что же теперь делать — не выходить? Заканчивать с футболом?» — задал вопрос журналистам Карпин.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» обыграл на своём поле «Зенит» со счетом 3:1. В четвертьфинале Кубка России донской клуб встретится с «Краснодаром».

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