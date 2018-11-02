Гол и передача Ковальчука не спасли «Лос-Анджелес» в матче с «Филадельфией»

Лос-Анджелес, США, , 09:42 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Лос-Анджелеса» российский форвард Илья Ковальчук отметился голом и результативной передачей. Ещё одна шайба на счету Джеффа Картера.

У «Филадельфии» заброшенную шайбу записал на свой счёт российский защитник Иван Проворов. Также точными бросками отметились Уэйн Симмондс, Оскар Линдблюм, Клод Жиру и Роберт Хег.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в 12 матчах. «Филадельфия» идёт на 24-м месте, в активе команды 12 очков в 13 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2).

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