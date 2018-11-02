Пятница, 2 Ноября 2018 года
11:21:36 МСК

Гол и передача Ковальчука не спасли «Лос-Анджелес» в матче с «Филадельфией»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Гол и передача Ковальчука не спасли «Лос-Анджелес» в матче с «Филадельфией»
John Julian
Илья Ковальчук на льду

Лос-Анджелес, США, 2 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Лос-Анджелеса» российский форвард Илья Ковальчук отметился голом и результативной передачей. Ещё одна шайба на счету Джеффа Картера.

У «Филадельфии» заброшенную шайбу записал на свой счёт российский защитник Иван Проворов. Также точными бросками отметились Уэйн Симмондс, Оскар Линдблюм, Клод Жиру и Роберт Хег.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в 12 матчах. «Филадельфия» идёт на 24-м месте, в активе команды 12 очков в 13 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2).

Читайте также: «Рейнджерс» обыграли «Анахайм» благодаря 28 сейвам Георгиева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить