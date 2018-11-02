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ЦСКА одержал победу над «Олимпиакосом» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 69:65

Москва, 2 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче пятого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 69:65.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 20 очков. В составе «Олимпиакоса» наибольшую результативность показал Вассилис Спанулис, который набрал 16 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Команда одержала пять побед в пяти матчах.

ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:65 (13:15, 18:20, 21:9, 17:21).

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