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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в Кубке лиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в Кубке лиги
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Манчестер, Великобритания, 2 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дублем в этом матче отметился форвард «горожан» Браим Диас, забивший на 18-й и 65-й минутах.

В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» встретится с победителем матча между «Лестером» и «Саутгемптоном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» одержал победу над клубом «Дерби Каунти» в матче Кубка лиги со счётом 3:2.

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