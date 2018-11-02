«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина

Нью-Йорк, США, , 07:51 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В первом периоде нападающий «Питтсбурга» Доминик Симон открыл счёт. Во второй двадцатиминутке форвард «Айлендерс» Джош Белли восстановил равновесие.

В третьем отрезке матча команды обменялись заброшенными шайбами. На гол форварда «Айлендерс» Андерса Ли «Питтсбург» ответил точным броском Евгения Малкина.

В серии буллитов точнее отказались хоккеисты «Айлендерс». Победный бросок записал на свой счёт Джош Белли.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 11 матчах. «Айлендерс» идут на 13-м месте, в активе команды 15 очков в 12 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пинвинз» (Питтсбург) — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

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