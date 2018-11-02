Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем»

Монреаль, Канада, , 07:12 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:6.

В составе «Вашингтона» дубль оформил капитан команды Александр Овечкин. В нынешнем сезоне он забросил 10 шайб. Всего за карьеру в НХЛ он забил 617 шайб и занимает 17-е место в списке бомбардиров.

Также у «Кэпиталз» дублем отметился Ларс Эллер. В составе «Монреаля» по две шайбы забросили Еспери Котканиеми и Брендан Галлахер.

Победную шайбу в матче записал на свой счёт форвард «Канадиенс» Макс Доми, а Йоэль Армиа забрасывал уже в пустые ворота.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 12 очков в 11 матчах. «Монреаль» идёт на седьмом месте, в активе команды 16 очков в 12 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:4 (1:1, 2:3, 3:0).

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