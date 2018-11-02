«Краснодар» в дополнительное время вырвал победу у «Крыльев Советов»

Самара, , 06:43 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счёт. «Краснодар» смог отыграться на 76-й минуте благодаря точному удару Виктора Классона.

В основное время команды не выявили победителя. Судьба матча решилась в дополнительное время. Решающий мяч забил нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев.

В четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Первый матч состоится 5 декабря, ответный пройдёт 24 февраля.

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