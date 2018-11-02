Пятница, 2 Ноября 2018 года
07:56:03 МСК

«Краснодар» в дополнительное время вырвал победу у «Крыльев Советов»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Самара, 2 ноября 2018, 06:43 — REGNUM  «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счёт. «Краснодар» смог отыграться на 76-й минуте благодаря точному удару Виктора Классона.

В основное время команды не выявили победителя. Судьба матча решилась в дополнительное время. Решающий мяч забил нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев.

В четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Первый матч состоится 5 декабря, ответный пройдёт 24 февраля.

Читайте также: «Спартак» с трудом обыграл «Анжи» в Кубке России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить