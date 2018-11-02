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«Ростов» выбил «Зенит» из розыгрыша Кубка России

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Ростов-на-Дону, 2 ноября 2018, 06:33 — REGNUM  «Ростов» одержал победу над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Футболисты «Ростова» открыли счёт уже на четвёртой минуте матча. Отличился защитник Арсений Логашов. На 29-й минуте форвард «Зенита» Себастьян Дриусси восстановил равновесие, реализовав пенальти.

В конце матча «Ростов» сумел дважды отличиться. Точные удары на счету Артура Юсупова и Денниса Хаджикадунича.

В четвертьфинале Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром». Двухматчевое противостояние начнётся 5 декабря, ответный матч состоится 24 февраля.

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