Президент Федерации спортивной борьбы РФ поблагодарил главу Мордовии

Саранск, , 22:12 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков получил благодарственное письмо от президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Глава Федерации напомнил, что чемпионат мира, который проходил в Венгрии с 20 по 28 октября, завершился триумфальной победой российской сборной — спортсмены завоевали медали в 13 весовых категориях из 20.

«Огромный вклад в общую победу внесли борцы из Мордовии Сергей Емелин и Артем Сурков, ставшие чемпионами мира в своих весовых категориях», — говорится в тексте письма.

Федерация выразила глубокую благодарность и признательность главе республики за большой вклад в развитие спортивной борьбы, а также подготовку достойных участников сборной страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на завершившемся в Будапеште чемпионате мира в весовой категории до 67 кг Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефанека, который является чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

Поздравляя спортсменов с победой, глава Мордовии отметил, что греко-римская борьба — это один из самых популярных видов спорта в Мордовии, развитию которого уделяется большое внимание. По его мнению, успехи мордовских борцов вдохновят юных представителей региона на будущие достижения, привлекут в массовый и профессиональный спорт новые таланты.

Кроме того, глава республики подписал указ о награждении спортсменов орденом Славы III степени «за высокие спортивные достижения и прославление Мордовии на международной арене».

По итогам прошедшего в Каспийске (Дагестан) весной 2018 года чемпионата Европы Мамиашвили направил благодарственное письмо министру спорта Мордовии Владимиру Кирееву за большой вклад в развитие спортивной борьбы и подготовку членов сборной России. Емелин и Сурков завоевали тогда золотые медали, бронзовая медаль досталась тренирующемуся в Мордовии с 2011 года Зауру Кабалоеву.