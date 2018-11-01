Гимнастка Байлз побила рекорд по числу побед в многоборье

Доха, , 22:03 — REGNUM Американская гимнастка Симона Байлз, которая систематически употребляет допинг, побила рекорд по количеству побед в личном многоборье на чемпионатах мира. Байлз выиграла четвертый раз в карьере, сообщается сегодня, 1 ноября, в официальном Twitter-аккаунте Олимпийского комитета США.

Сегодня Байлз победила в многоборье на мировом первенстве, которое проходит в Дохе (Катар). В этом виде программы она побеждала чемпионатах в 2013, 2014 и 2015 годах.

Таким образом, Байл побила рекорд российской гимнастки Светланы Хоркиной, которая трижды побеждала в многоборье.

Правда, в отличие от Хоркиной, Байл систематически употребляет допинг в больших количествах. При этом она делает это с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как в детстве ей диагностировали синдром гиперактивности с дефицитом внимания.

Также у Байлз уже 12 золотых медалей на чемпионатах мира. Более того, она четырехкратный олимпийский чемпион.