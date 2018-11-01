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Вьетнам впервые примет Гран-при «Формулы-1» в 2020 году

Спорт

Этап «королевских автогонок» пройдёт в Ханое

Ханой, 1 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  Вьетнам впервые примет Гран-при «Формулы-1» в 2020 году. Об этом 1 ноября сообщает AFP со ссылкой на официальное письмо муниципалитета Ханоя.

Этап «королевских автогонок» во Вьетнаме пройдёт в столице страны, Ханое, в апреле 2020 года.

Сегодня чемпионат «Формулы-1» состоит из 21-го этапа. В 2018 году осталось провести две гонки — в Бразилии и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон досрочно стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».

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