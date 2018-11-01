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«Ньюкасл» продлил контракт с капитаном команды

Спорт

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года

«Ньюкасл» продлил контракт с капитаном команды
james cumberpatch
Джамал Ласселлс

Ньюкасл, Великобритания, 1 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Капитан английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Джамал Ласселлс продлил контракт с клубом. Об этом 1 ноября сообщается на странице команды в Twitter.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года. Финансовые подробности сделки не уточняются.

https://twitter.com/NUFC/status/1057927956864090112

Отметим, что 24-летний защитник выступает за «Ньюкасл» с 2014 года. Всего он провел за клуб 112 матчей.

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