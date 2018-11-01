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«Реал» предложил «Ювентусу» обменяться защитниками

Спорт

«Реал» попросил Алекса Сандро, а взамен предложил Марсело

Турин, Италия, 1 ноября 2018, 15:01 — REGNUM  Мадридский «Реал» предложил туринскому «Ювентусу» произвести обмен защитниками. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, «Реал» предложил «Ювентусу» бразильского защитника Марсело, а взамен попросил его соотечественника Алекса Сандро.

Отмечается, что «Ювентус» не может договориться с Сандро о продлении контракта, который заканчивается летом 2020 года. Марсело при этом ранее говорил о желании перейти в «Ювентус», где выступает Криштиану Роналду.

Стороны могут договориться о прямом обмене футболистами без доплат. Но существует вариант, при котором «Ювентус» выплатит «Реалу» компенсацию, поскольку «королевский клуб» оценивает Марсело в €60 млн, а Сандро — в €45 млн.

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