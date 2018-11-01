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Футболист «Реал Сосьедада» госпитализирован с микроинсультом

Спорт

Сангальи перенёс инсульт лёгкой тяжести

Сан-Себастьян, Испания, 1 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Лука Сангальи был госпитализирован в связи с инсультом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 23-летний футболист перенёс инсульт лёгкой тяжести утром 31 октября. После чего он был немедленно доставлен в больницу.

В настоящее время Сангальи находится под наблюдением врачей. О его состоянии клуб должен сообщить в ближайшее время. Сейчас отмечается, что он выбыл на неопределённый срок.

В текущем сезоне Сангальи сыграл в шести матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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