Футболист «Реал Сосьедада» госпитализирован с микроинсультом

Сан-Себастьян, Испания, , 14:13 — REGNUM Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Лука Сангальи был госпитализирован в связи с инсультом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 23-летний футболист перенёс инсульт лёгкой тяжести утром 31 октября. После чего он был немедленно доставлен в больницу.

В настоящее время Сангальи находится под наблюдением врачей. О его состоянии клуб должен сообщить в ближайшее время. Сейчас отмечается, что он выбыл на неопределённый срок.

В текущем сезоне Сангальи сыграл в шести матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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