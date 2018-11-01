«Милан» намерен вступить в борьбу с «Зенитом» за бразильского защитника

Милан, Италия, , 14:04 — REGNUM «Милан» намерен вступить в борьбу за бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, в зимнее трансферное окно «Милан» намерен усилить оборонительную линию. Это связано с травмами Маттиа Кальдары, который не поможет команде в ближайшие три месяца.

Отмечается, что «Милан» готов заплатить за Кайо €15 млн. При этом на защитника также претендуют такие клубы, как «Зенит» и «Валенсия».

Напомним, летом 2018 года «Зенит» уже проявлял интерес к Кайо, однако тогда переход не состоялся.