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«Милан» намерен вступить в борьбу с «Зенитом» за бразильского защитника

Спорт

«Милан» планирует усилить оборонительную линию

Милан, Италия, 1 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  «Милан» намерен вступить в борьбу за бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, в зимнее трансферное окно «Милан» намерен усилить оборонительную линию. Это связано с травмами Маттиа Кальдары, который не поможет команде в ближайшие три месяца.

Отмечается, что «Милан» готов заплатить за Кайо €15 млн. При этом на защитника также претендуют такие клубы, как «Зенит» и «Валенсия».

Напомним, летом 2018 года «Зенит» уже проявлял интерес к Кайо, однако тогда переход не состоялся.

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Футбол
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