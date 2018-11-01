«Миннесота» обыграла «Юту» благодаря 50 очкам Роуза

Миннеаполис, США, , 13:58 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:125.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Деррик Роуз, который набрал 50 очков. Кроме того, центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, который набрал 26 очков.

«Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29).

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