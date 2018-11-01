Финал Лиги чемпионов 2021 года может пройти в России

Берн, , 13:09 — REGNUM Россия выразила интерес к проведению финала Лиги чемпионов в 2021 году, сообщается 1 ноября на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Так, Российский футбольный союз (РФС) предложил провести игру в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Помимо России, свой интерес к проведению финала выразила Германия.

Отмечается, что УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне следующего года. При этом национальные ассоциации должны были обозначить свой интерес до 26 октября.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России прошел чемпионат мира по футболу — 2018. Глава Международной федерации футбола поблагодарил РФ за проведение мундиаля и отметил, что турнир 2018 года — лучший в истории.

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